JEP pide respeto e independencia para su trabajo

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, en medio del evento en el que la Unión Europea ratificó su respaldo político, técnico y financiero al tribunal de paz, defendió la autonomía e independencia de los jueces de la JEP.

ʼʼLos jueces de la Jurisdicción Especial para La Paz, hacemos parte del poder judicial como Alta Corte y así quedó consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2017 y, en esa medida, se nos debe el respeto debido a la autonomía e independencia que debemos tener para tomar las decisiones que nos correspondan, supeditadas a la Constitución y la Leyʼʼ.

Patricia Linares dice que entiende las expectativas y reclamos de distintos sectores de la sociedad sobre decisiones más prontas en casos como el reclutamiento forzado de menores, que la JEP decidió priorizar, pero pide respeto por los jueces de esta justicia especial.

"Avanzamos de manera célere pero siempre respetando esos principios que se le imponen no solo a cualquier juez transicional, sino a cualquier juez del mundo. Pero eso tomamos distancia de las presiones políticas y mediáticas, respetando la diferencia de opiniones de aquellos que piensan que seguramente no el camino no era la paz".

Para el tribunal de paz la prioridad es poder darles a las víctimas del conflicto armado la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que por años han reclamado.