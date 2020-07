Congresista demócrata de EE.UU. pide cambio en ayuda antidrogas a Colombia

La congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez, de Nueva York, pide que se haga una enmienda en el comité de reglas del Congreso para que el dinero que se le asigne a Colombia en ayuda internacional, que no incluye el presupuesto del Departamento de Estado, no se gaste en la fumigación de los cultivos de coca si no se cumple con las reglas colombianas.

La enmienda en el presupuesto de ayuda a Colombia tiene que ser aprobada por el comité de apropiaciones y después en plenaria del congreso para que tenga efecto el presupuesto de ayuda al país en el 2021 que es aproximadamente de 500 millones de dólares incluyendo el dinero que recibe el país del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, de USAID y de otras agencias de EE. UU.

Llama la atención que desde el Comité de Reglas del congreso estadounidense se sugiera el cambio en el presupuesto que controla el Comité de Apropiaciones y también es particular que la sugerencia venga por parte de Ocasio-Cortez, la congresista más joven en el Partido Demócrata que no ha estado tan involucrada en la política de EE.UU. hacia Colombia.

Sin embargo, los demócratas han asumido una postura mucho más severa frente al gobierno de Duque y hace apenas dos semanas el senador Patrick Leahy y otros 30 congresistas le pidieron resultados tangibles para frenar los crímenes contra defensores de derechos humanos en el país y los abusos de la fuerza pública.