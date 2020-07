"Somos un equipo débil y muy irregular, que le ganan por ganas": Messi

Lionel Messi, delantero argentino del Barcelona, aseguró que la derrota encajada este jueves ante Osasuna en el Camp Nou es el reflejo de lo ocurrido durante “todo el año” , en el que el conjunto azulgrana, a su juicio, se ha mostrado como un equipo “muy débil y muy irregular”.

“La verdad es que no queríamos terminar de esta manera, pero marca un poco como fue todo el año, un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y nos hacen gol”, señaló Messi en declaraciones a Movistar LaLiga.

“Durante el año fuimos muy irregulares, perdimos muchos puntos donde no deberíamos haber perdido y este partido indica un poco lo que fue el año nuestro”, añadió el argentino.

Un Messi que, pese a reconocer como justo campeón de Liga al Real Madrid, aseguró que el Barcelona con su juego “le ayudó mucho” a conseguir el título liguero.

“Creo que el Madrid hizo lo suyo después del parón. No ha perdido ningún partido y tiene mucho mérito, pero nosotros también ayudamos y mucho para que esta Liga se la lleven ellos”, indicó.

En este sentido, Messi pidió “autocrítica, empezando por los propios jugadores", pero también solicitó una “autocrítica global”.

“Tenemos que hacer autocrítica, empezando por nosotros los jugadores, pero hacer una autocrítica global, porque está bien que el Madrid gane todos los partidos y tenga su mérito, pero nosotros somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos sea cual sea”, afirmó Messi.

El jugador argentino, muy crítico con el rendimiento del equipo durante todo el curso, advirtió que si quieren pelear por la Liga de Campeones tendrá que “cambiar muchísimo” el rendimiento del equipo, porque el actual, como recalcó, “no alcanzó ni para la Liga”

“La sensación del equipo es que intenta y no puede, que deja mucho que desear en muchos partidos. Ya lo dije hace tiempo que si seguimos de esta manera va a ser muy difícil que ganemos la 'Champions'. Queda demostrado que no nos alcanzó ni para la Liga y si queremos pelear por la 'Champions' vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido con el Napoli lo vamos a perder”, señaló Messi.

No obstante, el argentino confía en que las semanas que quedan para la reanudación de la Liga de Campeones sirvan al Barcelona “para coger aire y limpiar la cabeza”, aunque insistió en que el equipo debe "cambiar muchísimo"

“Creo que nos va a venir bien este parón para limpiar la cabeza, olvidarnos de todo lo que pasó, lo que vivimos, que fue muy malo de enero para acá, y pensar que es una competición que empieza de cero, pero tenemos que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica”, afirmó Messi.

Por último, el delantero argentino aseguró entender el posible enfado de los seguidores azulgranas “por todo lo que vio durante esta temporada”, en la que Messi aseguró que el equipo “no les dio nada”.

“Seguramente la gente del club está muy caliente, muy enojada con todo lo que vio durante esta temporada y es normal, porque nosotros también lo estamos. Venimos de una derrota en Roma, en Liverpool, y la gente se está quedando sin paciencia y es normal, porque nosotros no le damos nada”, concluyó.