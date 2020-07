Universo Marvel: Confirmada la identidad de la nueva Viuda Negra

Con el destino de Natasha Romanoff revelado en 'Vengadores: Endgame', la directora de la cinta, Cate Shortland, ha revelado que esta cinta será en la que el personaje de Scarlett Johansson cederá el testigo a una nueva protagonista.

Muchos fans han teorizado con que 'Viuda Negra' será la carta de presentación de la superheroína que reemplazará a Johansson en el plantel de superhéroes. Dicho de otro modo, esperan que Florence Pugh, con el papel de Yelena Belova, será la que "recoja el testigo" de Romanoff, tal y como sucede en los cómics.

Y así lo ha confirmado la directora de la película. "[Kevin Feige] se dio cuenta de que el público esperaría una historia de orígenes. Así que, por supuesto, optamos por ir en dirección opuesta", ha explicado Shortland en una entrevista para Empire. Es lo que añade la cineasta, lo que ha despertado el hype entre los fans.

"No sabíamos cuán grandiosa sería Florence Pugh. Sabíamos que era genial, pero no lo sabíamos hasta qué punto. Scarlett fue muy amable, en plan 'le estoy cediendo el testigo'. Así que se impulsará otra historia femenina", agregó.

"NATASHA NO HUBIERA QUERIDO UN FUNERAL"

No se sabe hasta qué punto "ceder el testigo" significará que Yelena sea la sustituta de Natasha como Viuda Negra, ambas utilizan el mismo alias, lo que puede dar pie a dar por válida la teoría... o no.

También Shortland ha declarado que esta película será la despedida que la superheroína merece. "En 'Endgame', los fans se decepcionaron porque Natasha no tuvo un funeral. Cuando hablé con eso con Scarlett, me dijo que ella creía que Natasha no hubiera querido un funeral", detalla, explicando que el motivo es que "la gente no sabe realmente quién era ella".

Ambientada después de lo sucedido en 'Capitán América: Civil War', 'Viuda Negra' abrirá la esperada Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Su estreno está programado para el 30 de octubre.