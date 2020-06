Betis, por la recuperación en la Liga española ante un Granada en racha

Real Betis y Granada protagonizan este domingo un duelo andaluz en un estadio Villamarín vacío, con los ‘Béticos’ obligados a buscar su redención tras la caída en el derbi con el Sevilla (2-0), que ha dejado muy tocado al técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi', y los granadinos en busca de alimentar su sueño de llegar a competiciones europeas.

Por un lado, Betis está a trece puntos de la zona europea, y a ocho del descenso; y por el otro, Granada, en alza, cuenta con los mejores números de su historia en Primera División, pues se encuentra a sólo cinco puntos de Europa y lleva seis partidos sin conocer la derrota.

Es posible que el técnico de Betis haga una pequeña revolución en el equipo inicial, con la probable entrada de jugadores que no fueron titulares en el derbi ante Sevilla, como el capitán Joaquín Sánchez o el goleador Loren Morón, por compañeros que no tuvieron un buen rendimiento, como Cristian Tello o Borja Iglesias. También podría reaparecer el mexicano Andrés Guardado, quien no jugó el último partido.

Entretanto, el Granada quiere seguir sumando para que la salvación sea matemática lo antes posible y pasar a pelear por estar en Europa. Por ello, el técnico Diego Martínez, igual que ocurrió en el último partido ante Getafe, cuenta con multitud de bajas y con una sola alta, que es la recuperación del atacante Antonio Puertas tras cumplir un partido de sanción.

Los principales problemas del Granada están en el mediocampo, pues a la ausencia ya conocida por lesión de Ángel Montoro, se une la baja por sanción del venezolano Yangel Herrera y la duda del galo Maxime Gonalons, sustituido ante el Getafe con problemas físicos.

Además de Gonalons, también es duda el extremo exbético Álvaro Vadillo, que no jugó el viernes por una contractura, mientras que las otras ausencias seguras por lesión son los laterales Álex Martínez, Joaquín Marín 'Quini' y el turco Ismail Koybasi, junto al central colombiano Neyder Lozano.