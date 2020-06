Luisa Fernanda W respondió a burlas del papá de Legarda sobre su embarazo

La influencer Luisa Fernanda W, utilizó sus redes sociales para defenderse de las burlas que le hizo su exsuegro, el papá de Legarda.

Fabio Legarda, había compartido un meme, en el que bromeaba sobre el aspecto de Luisa durante su embarazo, lo que le generó una gran molestia a la youtuber.

Por esta razón, la actual pareja del cantante Pipe Bueno, decidió contestar la imagen de un chat, al parecer destinado a contenido sobre el fallecido Legarda, en el que se rieron de ella.

“En días como hoy no aguanto más odio, (no quería tocar este tema pero hoy no aguanto), yo jamás y ustedes son testigos jamás me he metido públicamente con este señor ni con nadie de su familia, pero hoy no aguanto más, es muy fuerte y doloroso recibir tantas burlas y críticas a diario”, escribió la influencer acompañando la imagen.

Además, aprovechó para hacer un llamado a dejar el odio, “no más odio para nadie, todos merecemos respeto independientemente si les gusta o no una persona, estamos claros que uno no le tiene que gustar a todo el mundo pero el odio no tiene excusa”.