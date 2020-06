En este episodio Juanca y Luisca nos hablan desde sus casas de lo que juegan por estos días, de los juegos que salen en junio, del torneo predator stay home challenge y mucho más. En el Pantallero invitado tenemos a nuestra oyente y amiga Daniela Javitt @danijavitt que nos regañó por no jugar The Last Of Us de noche y por decir que la esencia de Assassin's Creed se perdió.

Escuche támbien: The Last Of Pantalleros 2

Para escuchar:

· Juegos de Junio (2:43)

· Torneo Predator (11:08)

· ¿Desaparecen los juegos físicos? (15:11)

· Pantallera invitada (21:20)

· Assassin's Creed Odyssey(36:15)

· Sleeping Dogs (37:38)

· Destiny 2 (39:11)

· GTA V (39:43)

· Juanca por fin pasó The Last Of Us 1 (43:43)

Inspirados en nuestro amigo Henry Para el próximo episodio cuéntanos si le pagaran por ser muy bueno en un videojuego ¿por cuál videojuego le pagarían? Escríbenos a nuestras cuentas de twitter @Juancaortiz14 @Luisca_Guerrero y @pantalleros_, o simplemente opina de lo que escuchaste en este episodio para leer Tus mensajes con el #PantallerosELPODCAST. También aceptamos mensajes directos y comentarios en nuestas cuentas de instagram @juancaortiz14 y @Luisca_Guerrero.