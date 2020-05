En este episodio Juanca y Luisca nos hablan desde sus casas de lo que juegan por estos días, del nuevo juego Minecraft Dungeons, de la posible fecha de lanzamiento de GTA VI, del State Of Play de The Last Of Us 2 y mucho más. En el Pantallero invitado tenemos desde New York a @Willygflorez

Para escuchar:

· Minecraft Dungeons (3:26)

· GTA V y VI(10:01)

· Play Station 5 (20:15)

· (21:48)

· Pantallero invitado (24:45)

· Assassin's Creed Odyssey(41:00)

· Pantallero Invitado con Pc Building Simulator(23:26)

· State Of Play TLOU2(29:29)

· Lo que están jugando Luisca y Juanca (42:26)

