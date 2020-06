"El Gobierno no se acuerda de nosotros", colombianos atrapados en Egipto

En la actualidad cerca de 80 vuelos humanitarios se han efectuado desde que inició la emergencia del Covid-19; y en esta cantidad de trayectos, más de 9.000 los connacionales han regresado al país. Sin embargo, de acuerdo con información de Cancillería, solo uno de estos vuelos, desde Sudáfrica y en viaje compartido con Brasil, llegó desde el continente africano, repatriando a 23 connacionales.

Compartimos el mensaje de 23 connacionales que se encontraban atrapados en Sudáfrica, antes de partir #DeVueltaACasa. https://t.co/zkKFhAQ4QI — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 3, 2020





Es por esto que un grupo de colombianos varados en dicho continente, pero en Egipto, denunció que el Gobierno nacional no les ha brindado acompañamiento ni ha intentado gestionar un vuelo de repatriación, sino que entrega información imprecisa.

"La embajada dice que no tiene conocimiento de cómo ni cuándo haya un posible vuelo. Nos sugirieron comprar un tiquete desde el Cairo para Amsterdam, por USD $540; allí, que compráramos otro vuelo para Italia, contemplando la posibilidad de que haya viajes a territorio italiano, y esperar que se autorice un posible vuelo humanitario, y además, ver si quedan sillas en ese avión. Mejor dicho, posibilidades efímeras y nada concretas", explicó Marcela Forero.

De hecho, según explicó la colombiana, previamente compraron unos tiquetes para Emiratos Árabes, detrás de un posible vuelo humanitario, que saldría desde el país de medio oriente. "Fuimos a esperar, hasta último momento, al aeropuerto, porque ya teníamos los tiquetes comprados y todo. Solo faltaba el permiso de los Emiratos para ingresar allá, pero lo entregaron días después de que el vuelo saliera", lamentó.

Por todo esto, Forero aseguró que "aunque la embajada nos ha colaborado mucho, el Gobierno no se acuerda de nosotros. Hay compañeros que ya no tienen dónde comer ni dormir; si guardan los recursos para un vuelo, no tendrán cómo pagar su alimentación después. Le suplicamos al Gobierno que nos mire, nos ayude y no se olvide de nosotros".