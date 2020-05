"Debemos tomar esta decisión basada en la ciencia": Iván Duque sobre fútbol

En medio del programa de cada domingo del Presidente de la República en el que se habla sobre las medidas del Gobierno frente al COVID-19, Iván Duque analizó la situación del regreso del fútbol colombiano.

Frente a esto aseguró que no se van a acelerar los procesos que viene manejando con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte, y los jugadores no serán utilizados como experimento.

“Nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte, para tener unos protocolos inicialmente con deportes que tienen menos contacto. Frente a este tema es cierto, ya se habla de fechas en España y Reino Unido. Pero lo cierto es que no hay una definición lo suficientemente clara. Hemos visto reacciones airadas de muchos jugadores que no quieren ser utilizados como experimento”, aseguró.

Además, destacó que su única preocupación es garantizar la salud de los jugadores, pues son varios los protocolos y medidas que se deben tomar, antes de que vuelvan a las canchas.

“Mi primera gran preocupación es garantizar la salud de los jugadores. El futbol es un deporte de mucho contacto, y por supuesto la distancias que un escenario normal es de 2 metros, aquí se agranda, y tenemos que buscar mecanismos idóneos”, dijo.

Duque, recalcó que estas decisiones no serán basadas en presiones ni posiciones políticas, sino en la ciencia.

“Aquí no se trata de presiones, ni mucho menos de actitudes políticas. Tenemos que tomar esta decisión basada en la ciencia, en lo que dicen los infectólogos, epidemiólogos y deportólogos. Todos estamos buscando el camino. He tenido conversaciones con la Conmebol y con el ministro Ernesto Lucena, y esperamos mostrar un proceso ordenado, en donde podamos retomar entrenamientos, actividad y donde nosotros cuando tomemos una decisión relacionada con el torneo, lo hagamos con evidencia concluyente que nos permita proteger la vida de los jugadores y el entorno en donde se estén disputando estos partidos", finalizó.