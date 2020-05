En este episodio Juanca y Luisca nos hablan de cómo viven la cuarentena, y que juegan por estos días, hablan de The Last Of Us 2, los juegos presentados en Inside Xbox y mucho máss

Para escuchar:

Industria de videojuegos en época de cuarentena (2:00)

The Last Of Us 2 (9:01)

Inside Xbox (16:00)

Assassin's Creed Valhalla (17:51)

Dirt 5 (20:09)

Yakuza Like A dragon(22:27)

The Medium (23:28)

Animal Crossing New Horizons(31:38)

Call Of Duty (39:02)

Assassin's Creed Origins (41:13)

Sleeping Dogs (44:56)

Assassin's Creed Oddysey (46:03)

Para el próximo episodio, cuéntanos en twitter cómo estás pasando la cuarentena y qué andas jugando por estos días. Escríbenos a nuestras cuentas de twitter @Juancaortiz14 @Luisca_Guerrero y @pantalleros_, o simplemente opina de lo que escuchaste en este episodio para leer sus mensajes con el #PantallerosELPODCAST.