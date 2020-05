"Si se privatiza alguna empresa de esa holding, yo le entrego mi cabeza"

En medio de un debate en el Congreso el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, defendió las medidas tomadas por el gobierno en medio de la pandemia y tras una inquietud del senador de la Alianza Verde, Iván Name, quien manifestó que se estaría abriendo la puerta a la privatización de empresas del Estado, este descartó esa posibilidad.

"Si se privatiza alguna empresa de esa holding financiera yo le entrego a usted mi cabeza. Yo sé que usted no me creyó en la comisión primera, no me cree, entonces yo le estoy diciendo si se privatiza una empresa de la holding financiera, ese día yo le entrego a usted mi cabeza porque le mentí a un senador de la república y no merezco estar en el gobierno", dijo el ministro Carrasquilla.

Minutos antes, el senador de la Alianza Verde, Iván Name, pidió frenar lo que denominó la privatización de empresas estatales, por considerar que sería una opción inoportuna en este momento.

"Senadores de Colombia, en los decretos legislativos del estado de excepcion viene la privatización, la venta de las financieras estatales. Ese es un negocio inaceptable y yo hoy quiero clamar su atención para que revoquemos ese adefesio, porque en vez de adelgazar al Estado en estos tiempos en el que se necesitan roles adicionales tenemos que fortalecerlo y no vender sus activos", dijo el senador Name.

El ministro Carrasquilla durante la plenaria, dejó claro que la privatización de empresas no hace parte de la estrategia para atender la emergencia por el coronavirus.