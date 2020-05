Varados en Bolivia llevan 2 semanas esperando un vuelo que les prometieron

A los connacionales que se encuentran varados en Bolivia, a causa del cierre de fronteras por el COVID-19, la embajada de Colombia en el país les anunció, hace dos semanas, que se estaba gestionando un vuelo humanitario para el que, incluso, 110 personas se registraron y comprometieron a pagar 600 dólares (aprox 2'.400.000 pesos colombianos) por tiquete.

Sin embargo, de acuerdo con Jhon Gómez, uno de los colombianos atrapados, después del anuncio no les han informado nada de la fecha en la que se llevará a cabo el vuelo. "La embajada se escuda en que por su parte todo está listo. Dicen que la demora es de la Cancillería en Colombia, porque no autoriza. No sé si lo hicieron para calmar a la gente, pero es que todo el proceso desde la embajada, lo hicieron hace más de 2 semanas", explicó.

Así las cosas, Gómez advirtió que "la gente que alcanzó a reunir lo del pasaje, se lo ha tenido que gastar en alimentación. Hay quienes se quedarán en la calle porque no pueden hacer otra cosa; o guardan la plata para regresar o pagan los hospedajes de donde amenazan con sacarlos".

Por tal motivo, en nombre de todos los colombianos varados, Gómez exijió, "queremos saber qué pasa con Bolivia. Nadie nombra a los colombianos atrapados acá para nada. En Chile hicieron un vuelo humanitario la semana pasada y anunciaron otro más para los próximos días. Dos retornos seguidos. Entonces, ¿por qué el de Bolivia no lo hacen igual?".