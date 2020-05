Advierten que la Amazonia no está lista para levantar restricciones

Tras el anuncio del presidente Iván Duque de permitir la reapertura gradual de ciertos sectores de la economía y con mayor libertad para los municipios que no registran casos de COVID-19, el representante liberal Harry González, aseguró que precisamente estos municipios, numerosos en la región amazónica, no tendrían cómo enfrentar un aumento de casos.

"El anuncio nos tiene muy preocupados. En la Amazonia colombiana, que es el equivalente a la mitad de la totalidad del territorio colombiano, existen muchos municipios 'no-covid', en departamentos como el Putumayo, Caquetá, Guaviare, entre otros. Pero aún no están preparados para soportar el ingreso de la enfermedad", detalló el parlamentario.

En la Amazonía NO se debe aún levantar la cuarentena, el sistema de salud no está preparado para soportar incremento de casos. Más pruebas para la Amazonía y más ayudas humanitarias. $ $ $ para el sistema de salud. — Harry González (@HarryGonzalez) May 6, 2020

Por tal motivo, explicó que "el sistema de salud no se ha alistado, no hay Unidades de Cuidados Intensivos, no se les ha pagado a los médicos ni al personal de salud, las EPS no han pagado el dinero que adeudan a las IPS públicas y privadas. Tampoco se están realizando pruebas en la cantidad que se requieren; pero, además, vemos cómo rápidamente colapsa el sistema de salud en esta región, como sucedió en Leticia".