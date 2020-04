EEUU aprobaría el uso de un antiviral con estudios contradictorios

El principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, se mostró complacido con los resultados de un estudio internacional, patrocinado por su departamento, que utilizó de manera aleatoria en más de 1000 pacientes de varias partes del mundo dosis del Remdesivir y de placebos.

Según Fauci,“las cifras muestran que el Remdesivir tiene una efecto claro y significativo en disminuir el tiempo de recuperación del COVID-19” y sería una prueba de que “un medicamento puede bloquear el virus”.

El Remdesivir fue desarrollado el año pasado inicialmente como un medicamento para tratar el virus del ébola por la farmacéutica Gilead, pero que no resultó efectivo. A pesar de ello, ahora se está utilizadndo para estudiar si podría ayudar a tratar el COVID-19 por varios grupos de investigadores alrededor del mundo, incluida su empresa desarrolladora.

La farmacéutica publicó los primeros datos de un ensayo clínico con 400 pacientes en estado grave de COVID-19, cuyos resultados mostraron a una gran mayoría que recibió el alta en un periodo de 14 días. Sin embargo, el estudio ha sido cuestionado, pues no ha sido revisado por pares científicos o publicado en una revista científica.

El estudio no contó con un grupo de control que no utilizara el fármaco, una medida esencial para evaluar los datos. Además, un estudio realizado anteriormente, que midió la efectividad del medicamento en pacientes con COVID-19 en la ciudad china de Wuhan, no logró encontrar una señal clara de que el Remdesivir influyera de manera significativa en los tiempos de recuperación de la enfermedad.

No obstante, el uso del Remdesivir estaría previsto a ser aprobado por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de acuerdo con información de un funcionario del gobierno Trump que confirmó la decisión al New York Times.