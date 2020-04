Policía preocupada por retiro de uniformados

El director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, aseguró que hoy cuenta con 14.000 policías menos por la decisión del Consejo de Estado, que permitió el retiro de determinado personal que cumplía con unas características especiales.

Así mismo dijo el alto mando, que a raíz de la pandemia del COVID-19 no se ha podido reemplazar a ese personal, por que los trámites se tienen que hacer de manera presencial.

"Ya se me han retirado 14.000 policías (...) no obstante este año con el tema del Coronavirus no hemos podido hacer la incorporación, porque necesitaría recibir las personas, tener contactos físicos, hacer una serie pruebas, incluirlos en unas escuelas donde puede, incluso expandirse la pandemia", indicó el general Atehortúa.

Añadió, que se espera apenas termine la crisis por la pandemia, reactivar 8.500 incorporaciones por año, para tener en un termino de 4 años cerca de 34.000 nuevos uniformados, para cubrir el déficit con el que hoy cuenta la institución.