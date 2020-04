Hola buenos días, buenas tardes, buenas noches mi nombre es Lobsang Salguero y esto es el arte de la guerra publicitaria un Podcast de Caracol. Esta es una edición especial, pandémica es abril del año 2020, para quienes nos están escuchando por allá adelanten el tiempo pues recortarán lo que está sucediendo por estos días, pues hemos decidido hacer esta versión especial que se aleja un poco de la habitación que se ha venido haciendo el texto de Sun Tzu en el siglo quinto AC, El Arte de la Guerra. Realmente la idea es generar reflexión alrededor de algunos temas que obviamente se cruzan con mercadeo y publicidad y digo obviamente porque pues el pódcast se llama El Arte de la Guerra Publicitaria entonces en algún momento tendrá que hablar de publicidad.

Hace varios años aquí en Colombia en una campaña presidencial el eslogan que se utilizaba era “bienvenidos al futuro". Y recordaba esto porque es una frase digamos muy de cajón incluso en publicidad que nos dicen “el futuro es hoy, el futuro está en tus manos, bienvenido al futuro, trabaja por tu futuro” pues resulta que de un momento a otro y pensando en H.G. Wells o pensando en George Orwell en 1984, pensando en Red Bradbury o pensando en Philip K. Dick con muchas de sus obras, o el mismo Asimov pues yo tengo la sensación, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, o les pasa lo mismo dependiendo del momento en el que estén escuchando este episodio, que el futuro llegó y no hay carros voladores, y no hay tele transportación pero nos llegó el futuro distó pico que muchos libros muchas historias, muchas películas malas y buenas como estas películas del sábado en la tarde que uno ve como porque no tiene nada más que hacer, a veces parece que esta realidad se enmarcará en eso, en una serie de acontecimientos extraños en lados allí de una manera un poco caótica, bueno quien sabe dónde llegaremos usted que nos está escuchando por allá quién sabe en qué año o en qué mes seguramente va a decir “claro lo que pasa es que no se habían dado cuenta que lo que iba pasar es que…“ Pero por ahora no sabemos entonces digamos que todas estas frases del futuro y lo que hacen es ponernos un futuro muy lejano pero realmente como les decía el futuro de una manera u otra llegó. Y hay una cosa que es compleja y es que por este tema de la aldea global y de internet y de las redes sociales Hay mucha gente que está hablando… Por allá está ladrando mi perrita, que buena compañía las mascotas por estos días, por cierto, muy buena compañía.

Capítulos dentro de este episodio pódcast:

01:19 Bienvenidos al futuro

03:08 Pescar en río revuelto

04:15 Velocidad de respuesta

04:53 Estamos sensibles

05:48 El tono de la publicidad

06:43 Lo que sienten los consumidores

08:05 Reescribir el mercadeo

10:06 La comunidad y la compañía

11:10 En contacto con tu equipo

12:14 Liderazgo descentralizado

13:39 Teletrabajo por objetivos