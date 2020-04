Conceden detención domiciliaria a la “tramitadora del INVIMA paralelo”

El juzgado 36 de control de garantías de Bogotá, determinó que Claudia Lizeth Peñaranda ha colaborado con la justicia tras haber entregado pruebas que han aportado al proceso que lleva Fiscalía, en uno de los más grandes escándalos de corrupción, que se dio a conocer en agosto de 2018.

Claudia Lizeth Peñaranda, más conocida como la tramitadora, fue señalada de ser el enlace principal entre los exfuncionarios del INVIMA y los clientes que se beneficiaron de la obtención de registros sanitarios adulterados, el juzgado determinó que ya no es un peligro para obstruir el proceso en su contra.

Uno de los casos de mayor relevancia en este escándalo es el de la empresaria Stella Durán, con quien, de acuerdo con la Fiscalía, habrían montado un INVIMA paralelo para vender productos fitoterapéuticos y cosméticos de manera fraudulenta.

"La señora jueza le concedió la detención domiciliaria porque consideró que fueron ampliamente superados los fines esenciales de la medida de aseguramiento, adicionalmente Claudia ya no representa un peligro para la sociedad, no va a obstruir la justicia, habida cuenta que ya no tiene ningún contacto al interior del INVIMA, todos ellos ya fueron capturados" dijo su abogada Ahalia Quintero.

La Procuraduría respaldó la solicitud de la defensa, mientras que la Fiscalía no apeló la decisión.