Vamos a pasar lista de asistencia, bueno vamos a pasar Jole Restrepo ¿qué pasó?



Que se conecta pronto.



Vamos a mirar, vamos a esperar @SantiagoPinzónG



Que se conecta, no tan pronto pero que se conecta.



@MauricioJaramil.



A Mauricio hay que ponerle Chulito negativo porque hoy no nos acompaña.



Y bueno @ddbourne y @solano.



Como todas las semanas pues siempre tratando estos temas que sabemos que son interesantes, que son relevantes para la audiencia de amigos tic y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona a la que admiramos, queremos y perseguimos.



Él pensaba que no le íbamos hacer bullying hoy pero oh sorpresa.



Por fin lo logramos mientras se van conectando nuestros otros colegas de Amigos TIC con quién estamos hoy Denise.



Pues estamos con un abogado que además ha hecho varios posgrados, uno en derecho comercial y financiero, otro en derecho público y económico, tiene una maestría ejecutiva en administración de empresas y liderazgo, además tiene un par de enviéis, o sea yo me puedo sentar aquí a leer la hoja de vida de este señor y voy a pasar como media hora, me voy a llevar el programa en esto, se acabó el zoom y yo todavía no he terminado decir todo lo que ha hecho, además tiene una experiencia en universidades de 23 años donde me parece muy bonito porque desde profesor hasta decano o sea paso por todos los niveles de esta universidad y hoy lo tenemos de invitado por qué, ah por cierto aquí también es caló varias cosas, cosa que me parece maravillosa estamos hablando en serio de la admiración que tenemos.



Está diciendo que es un trepador ¡no que va escalando!

Gracias Víctor yo quería que alguien lo aclarara.



Porque no decimos mejor el nombre de una vez estamos hablando…



A cuanta gente tumbe para llegar allá, esa es la pregunta, no hay ninguno.



Estamos hablando de Ignacio Capitán Villegas presidente de INNpulsa Colombia.



Ignacio bienvenidisimo muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta conversación donde tratamos de hablar en serio la gran mayoría del tiempo, pero por supuesto una gran dosis de bullying mutuamente que nos hacemos, bienvenido Ignacio ¿cómo se siente?



Yo me siento en deuda, me sentía en mora, debo decir que uno a veces tiene pasivos en la vida, yo tengo en los bancos y ahora tenía con ustedes, ustedes saben que de corazón yo pertenezco a este grupo, me siento identificado, nos encontramos por fortuna mía, en diferentes lugares cuándo podíamos ir a enventos, siempre nos encontramos con todos ustedes y lo digo de corazón, estaba como ansioso de que llegaran a las 11 de la mañana, desafortunadamente me entró una llamada que tenía que atender por eso me demoré un poco en entrar pero hablando un poco en realidad creo que lo que hacen ustedes es maravilloso, ayer particularmente estaba viendo el programa, el podcast donde grabaron con Ernesto Gutiérrez, que es un gran aliado como ustedes lo saben y que lo que hace en Ecopetrol en temas de transformación es increíble, como sería el fanático que además me pongo un domingo, que es el único domingo en que no he venido a palacio en un mes, a ocuparme de oirlos porque de verdad que lo que hacen ustedes por la apropiación de tecnologías es muy importante entonces me sentía en mora y un poco en serio agradezco que nos hayamos sacado el espacio para conversar.



Él no se está diciendo todo eso para que no le hagamos bullying.



Exactamente.



Está suavizando la pista pero pues tranquilo, gracias por tus palabras las tomamos desde el corazón, no pero pongámonos serios.



Pues importantísimo lo que ha venido haciendo una organización, o eso sentimos por lo menos desde la sociedad civil, lo que hace una organización como impulsa en un momento, en esta coyuntura actual, no sólo del país sino del mundo pero adicionalmente uno podría pensar “no pero INNpulsa quedémonos tranquilos, quieticos ahora, esperemos a que se reactive la actividad, los eventos” pero no Impulso está justamente en este momento más activo que nunca, como su nombre lo indica impulsando el país, impulsando el emprendimiento abro pregunta que ha significado hacer la gestión de INNpulsa en una coyuntura como la actual cierro pregunta.



Que buena pregunta Víctor, yo creo que filosóficamente voy a contar un anécdota, el día que empezamos acá conformar el equipo que empezaba a trabajar, apoyar al gobierno llego alguien aquí a la oficina de Víctor Muñoz que ustedes conocen bastante y yo creo que este va a ser el gran momento para la innovación y el emprendimiento Y como que yo no termine entender el comentario hasta que el segundo día llego en su momento la ministra María Fernanda Suárez y dijo Nacho ¿por qué no pensamos en los primeros retos queremos lanzar a los emprendedores para que nos ayuden a pensar, a pensar fuera de la caja en medio esta crisis? Al cuarto día me acuerdo que nos sentamos con Víctor y decíamos creo que el reto esta crisis va a ser tecnológico, los países que han logrado de una pilotear la crisis ha sido a través de los pasaportes digitales, de los diferentes aplicaciones, de las plataformas y comenzó casi que de manera automática a conformar un equipo en los que estamos trabajando temas de perfección digital en el gobierno, en el misterio tecnologías a través de Silvia consta en la ministra, de Germán Rueda y en los viceministros, de Víctor Muñoz que ustedes lo conocen, en mi caso y como que naturalmente empezamos a armar un tanque pensamiento maravilloso a través de ejecutar acciones que nos permitieran brindar el riesgo en temas digitales, entonces tú lo dices muy bien levantamos la mano y otras de esto están todos los equipos, está el ministerio Tecnología, como está todo el equipo de INNpulsa que no soy sólo yo lógicamente, buscando todo el tiempo como acompañar a la consejería de asuntos económicos en este proceso. Y una segunda fase era bueno y ¿cuál es la arquitectura? entonces diseñamos toda la arquitectura que ustedes la conocen muy bien en donde uno se aterriza en la página de coronavirus en Colombia, si uno navega juiciosamente encuentra un primer lugar para todas las noticias, con toda la información a real, no fail de lo que sucede, hasta tenemos un lugar donde están todos los decretos, resoluciones que han salido cómo estés aquí con el estado de emergencia salió Muchas normativa para los diferentes sectores y hay uno aterriza en dos páginas y hago la posibilidad porque es que son increíbles, la página de Colombia prende que la lidera el Ministerio de Educación en donde hay una oferta de más de 8000 programas gratuitos, que es impresionante para niños y adultos, para generar contenidos en una coyuntura tan compleja y una segunda de la cual yo me siento muy orgulloso porque es Colombia emprende e innova, esta fue ese lugar de los emprendedores, de las empresas, es el lugar donde hemos creado un mini ecosistema en donde hemos subido más de 120 soluciones gratuitas para personas, hasta licencias para trabajo en casa, hasta domicilio es gratuitos para los adultos mayores, medicamentos, un tema maravilloso como esta nuestro lugar de donaciones esta gran campaña que y toda la arquitectura digital que ahorita más tarde comenzaremos pero ahí llegamos, es donde desde INNpulsa aterrizamos a este sueño, yo les digo honestamente ustedes me conocen yo me siento muy afortunado de estar teniendo la oportunidad en medio de un momento tan difícil poder colaborar, debo confesar que desde el punto de vista personal y profesional así o tal vez una de las mejores experiencias de mi vida porque que a uno lo coja una crisis de esta del lado que uno puede ayudar es de verdad un sueño y bueno aquí estamos, estamos de lunes a domingo.



Creo que no lo pudo explicar de mejor manera, si bien todos entendemos lo difícil que puede llegar a ser estar en una posición como en la que están todos ustedes en este momentos, también es una posición muy bonita porque es “tengo la oportunidad de ayudar, tengo la oportunidad de sumar y darle valor a todo lo que está pasando” así que de verdad nosotros particularmente estamos súper agradecidos de todo el trabajo que ustedes han estado haciendo y pues sí, que la gente sepa, que la gente escuche y vea y se comprometa también a cuidarse.



Ignacio precisamente, recogiendo lo que dice Denise, usted está viviendo un momento histórico es decir desde una posición en la que más allá del poder ahí si parafraseando un poco a Darío hecho en día cuando preguntaba y el poder para que, pues el poder para servir, el poder para poder y creo que allí justamente el Estado tiene un papel muy importante para poder articular las distintas necesidades e inquietudes de los sectores económicos abro pregunta cuál es ese sector económico que haya dicho oiga, de verdad nosotros y necesitamos ayuda pero tampoco es solo papá estado pónganos todo, nosotros también ponemos pero sabemos que es con tecnología de la información que podemos salir adelante? ¿Entonces donde ha visto usted como esa pro actividad y buena disposición?



Como te sigo en todos los diferentes espacios, y tienes la capacidad de anticiparte así 15 minutos colgué con Credi Banco y lo menciono porque…



Voy a hacer un paréntesis que envidia “como te sigo en todos los espacios” a los demás no, está bien.



A Santiago lo sigo obligado, porque cuando no lo retwitteo me manda el tuit por interno, no mentiras todo bien, a todos los sigo, a Mauro, creo que es Jole, no a todos, creo que no me falta ninguno si me falta alguno por favor tú que eres mi parcela me ayudas a decir Nacho se te olvidó.



Mira ahorita estábamos, el sábado presente en el Facebook live con el presidente y el miércoles hacemos el lanzamiento oficial de una plataforma que se llama Yo Me Quedo en Mi Negocio, que se está trabajando junto con Colombia Compra lo Nuestro, en Colombia Productiva y yo te diría que a mí me ha gustado mucho uno el tema de los restaurantes, creo que ese sector ha sido pro activo en mirar por ejemplo a través de plataformas de domicilios cómo siguen activos, pero a mí la actitud de los comerciantes me ha parecido muy positiva y hablo de las dos puntas porque no sólo es la oferta sino también la demanda, hay una afán, hay una afán muy interesante del comercio de cómo mantener su actividad y ahorita habla precisamente con la gente de Credi Banco, el miércoles lanzamos una plataforma maravillosa y hoy tenemos un número de comercio es muy importante que han querido pegar si en la plataforma para mantener la actividad, entonces yo creo que el comercio maravilloso.



Un segundo Víctor, los vendedores, ha sido, no porque sea mi ecosistema pero la capacidad de reinvención de ellos ha sido impresionante, hacía un mes hacían camisas para hombre en una boutique y hoy hacen ropa médica con estándares internacionales, están trayendo telas, están trayendo certificaciones entonces yo diría indiscutiblemente que los emprendedores cuando me mandan chats me dicen “mire” no voy a negar que piden también líneas de crédito, que también piden apoyo financiero pero salgase del apoyo financiero, lo que me están preguntando todo el tiempo es “oiga hacia dónde nos movemos, cómo alimento mi negocio, cómo me transformo” y yo diría que no se quedaron cortos los emprendedores para reaccionar frente a la coyuntura, no es publicidad.



Y tercero, yo creo que hay una, tú lo hiciste implícito en la pregunta si ha habido una afán rápido de apropiar tecnología, yo creo que nosotros, todos nosotros que estamos en este podcast estamos hablando de apropiación de tecnología es 4.0, no sé hace cuantos días, cuánto tiempo hablando de robótica etc. sus hijos, los niños que también hablan del tema y digo pues hermanos paila porque nos tocó y la reacción ha sido rapidísima. Y voy a hablar del lado del Gobierno ustedes mismos lo han visto ayer subí un botón de una línea de crédito para independientes a la página de coronavirus y hoy la página está llena de solicitudes, creo que todos nos acostumbramos a tener un diálogo por medio de plataformas de manera automática, lo que nos tocaba nos tocó, aquí la crisis nos puso solo en un camino, yo siempre pongo un ejemplo y es que vamos por un autopista de ocho carriles y de un momento a otro nos cierran la autopista y sólo hay una salida y la salida de la tecnología y la apropiación ha sido increíble.

No lo voy a negar la sencilla razón de trabajo en casa y ver cuando hacemos en la familia, en mi familia por la noche conexiones y ver la señora de 80 años conectada con mis sobrinos o sea los nietos es impresionante, el otro día, lo cuento como anécdota el doctor Luis Carlos Sarmiento hizo una donación muy importante nuestra campaña, y no sé si es mi primera conversación por esta plataforma en mi vida y no es menor el detalle, y esto para los que somos amigos tic en verdad como así nos tocó abrazar la tecnología y abrazarla como amigos, ya no es el enemigo de “va a cambiar el empleo, va a destruir el empleo” y todo lo que tratábamos nosotros en los diferentes foros de defender ya no tenemos que defenderlo, ya nos dimos cuenta que la tecnología es nuestro mejor amigo y que mejor amigo que abrazar al amigo en una época de crisis entonces yo les confié o que esto ha sido para todos nosotros una gran oportunidad.

