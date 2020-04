"No será el fin del mundo": Ministra del Deporte de Francia habló del Tour

Ante las nuevas fechas confirmadas para la celebración del Tour de Francia 2020, la ministra del Deporte de Francia, Roxana Maracineanu, se refirió al panorama de la carrera ciclística más importante del mundo ante la emergencia sanitaria que vive ese país a causa del coronavirus.

"Si el Tour de Francia no se celebra, no será el fin del mundo, seguramente será el fin de muchas cosas respaldadas por sus ingresos, pero tendremos que reinventarnos de otra manera", precisó la funcionaria a Eurosport ante las declaraciones de algunas ciclistas quienes han asegurado que no disputar la carrera tendría graves repercusiones económicas.

Además añadió que, por ahora, "el deporte no será prioritario" mientras los esfuerzos estén concentrados en evitar la propagación del COVID-19.

