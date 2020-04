Renuncia masiva de médicos en el Amazonas, por falta de garantías

En una carta dirigida con fecha de este lunes 20 de abril, dirigida al gerente encargado del Hospital San Rafael de Leticia, Roberto Sierra del Castillo. Los médicos generales y especialistas del centro de asistencial notifican una renuncia masiva, que se haría realidad a partir de la 7 de la noche de este lunes, según afirman debido a las difíciles condiciones bajo las cuales están prestando el servicio en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19.

“No existen garantías de bioseguridad para la prestación del servicio de salud, así como no hay garantías para servicios de apoyo, siendo un riesgo de contagio a nivel general. No existen insumos y equipos necesarios para la prestación de servicios. No existen garantías de pago de la prestación de servicios”, enfatiza el escrito.

Lo profesionales de la salud, además aseguran que, tras innumerables reuniones con la Secretaría de Salud Departamental, la Gobernación y directivos del hospital. No hay quien lidere los procesos; por lo que consideran, que las autoridades y la institución donde trabajan están yendo en contra de proteger su integridad y la del resto del personal. Por lo que sólo atenderán urgencias vitales, que no estén relacionadas con el coronavirus.

A la fecha, según el Ministerio de Salud, en el departamento del Amazonas se presentan 4 casos confirmados de COVID-19.

La carta se envió copia a la Contraloría, Gobernación y alcaldía del Amazonas, además de la Procuraduría.

