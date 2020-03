“Soy feliz. River es mi lugar en el fútbol” Juan Fernando Quintero

Las transmisiones en vivo a través de las redes sociales se han convertido en unas aliadas de los personajes públicos en estos días de cuarentena alrededor del mundo. Pues la posibilidad de conectarse con sus seguidores y hablar por unos momentos con estos han hecho que el aislamiento por coronavirus sea más llevadero.

Uno de los recientes Instagram Live que dio de que hablar fue el futbolista de River Plate, Juan Fernando Quintero. El volante colombiano se conectó para hablar con los aficionados y aprovechó para desmentir las versiones de prensa que aseguraban que su deseo es salir del equipo de la banda cruzada.

"Soy feliz. River es mi lugar en el fútbol. Viví muchas situaciones difíciles y River me dio todo: cariño y gratitud. No es cierto que me quiera ir. Jugué y mis compañeros esperaron. Hoy me toca esperar a mí. Me siento importante. River es un equipo", fueron algunas de las palabras expresadas por 'Juanfer'.

Vale la pena recordar que el colombiano es pretendido por Chicago Fire de la MLS e incluso se llegó a hablar de un interés del Ajax de Holanda.