"Esto no es una gripa normal, debemos quedarnos en casa": Nairo Quintana

Nairo Quintana envió un nuevo mensaje para generar consciencia entre los cuidados para no contagiarse del coronavirus. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio se refirió a este brote que azota al mundo entero y confirmó que recientemente se realizó las pruebas, con resultados negativos.

"Esto no es una gripa normal, debemos tener mucha atención y quedarnos en casa. Hay que ver lo que pasó en Italia y España, somos responsables de nuestras familias, quedémonos en casa que esto es grave", comentó el ciclista boyacense.

Sobre su estado de salud, Nairo comentó: "No hemos cumplido con el tiempo, hemos estado en casa. No sabía si estaba infectado, pero fui a una clínica a hacerme los exámenes. Ya cerraron la clínica, el hotel en donde estábamos y se certificó que no tenía".

Entretanto, explicó cómo pasa la cuarentena por estos días, interactuando con algunos aficionados. "Hemos comprado pinturas para pasar estos días. El cariño y el apoyo nunca lo han dejado, es algo que aprecio mucho. Cuando voy a las carreras quiero hacer lo mejor para retribuir el respaldo... Vamos a abrir la posibilidad para que la gente entrene con nosotros de manera virtual, de todo lo malo siempre hay que ver lo bueno. Ahora entreno en el balcón, veo volar los pájaros".

Finalmente, se refirió a su inicio de temporada con el Arkéa Samsic. “Estoy muy contento con lo que me está pasando. Hemos hecho muchos esfuerzos, entrenando a tope. Tenemos la fortuna de haber tenido un buen comienzo, lástima el parón porque nos costará volver”.