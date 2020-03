Jugador del Ajax despertó de un coma tras más de 2 años

Abdelhak Nouri, futbolista holandés de origen marroquí, ha producido una noticia milagrosa en medio de la crisis sanitiaria del coronavirus que azota al mundo, el futbolista de 22 años despertó este jueves tras casi tres años de permanecer en estado de coma, informó su hermano Adberrahim.

Nouri se encontra en esta situación tras una arritmia sufrida en una partido de pretemporada con el Ajax, cuando enfrentando al Werder Bremen se desplomó en el campo de juego, conociéndose más adelante que había sufrido daño cerebral permanente.

"Está despierto, duerme, come, eructa, pero no se levanta de la cama. En los buenos tiempos, hay una forma de comunicación, por lo que mueve las cejas, aunque simplemente no puede soportarlo por mucho tiempo”, manifestó su hermano.

Ajax reconoció responsabilidad en la condición del jugador en su momento, explicando que en ese momento no recibió la ayuda adecuada en el terreno de juego.