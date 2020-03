Congreso a la espera de decreto que permitirá sesionar de manera virtual

El secretario general del Senado, Gregorio Eljach, aseguró que el Congreso se encuentra a la espera de que el Gobierno Nacional expida el decreto que permitirá que se sesione de manera virtual, luego de la suspensión de las sesiones ordinarias que estaban previstas para el 16 de marzo.

“El Senado de la República está a la espera de que el Gobierno Nacional expida, dentro de las facultades extraordinarias, que le concede la declaratoria de emergencia, un decreto mediante el cual se pueda superar la dificultad jurídica, ya que en la ley quinta no se ha encontrado una norma que permita con la tranquilidad que se necesita entrar a hacer sesiones virtuales, que no sean presenciales, no está prevista claramente esa posibilidad”, señaló Eljach.

El funcionario explicó que una vez exista el decreto se procedería a adelantar las adecuaciones tecnológicas requeridas, en un tiempo breve, para realizar la primera sesión virtual el 12 de abril

Cabe señalar que varios sectores políticos han solicitado que el Congreso pueda sesionar a través de diferentes plataformas digitales, para avanzar en la aprobación de diferentes proyectos y ejercer veeduría a los decretos y acciones adelantadas por el Gobierno, en medio de la declaratoria de emergencia por la presencia del coronavirus en el país.