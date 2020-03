5 cantantes que utilizan su música para luchar por las mujeres

La lucha por la igualdad de género se ha evidenciado a lo largo de la historia en protestas, poemas, películas y también en la música. Son muchas las cantantes que han utilizado su poder vocal para defender a las mujeres ante el machismo y una sociedad conservadora, con algunos sectores retrógrados que necesitan avanzar en los derechos y defensa de las mujeres.

Estas son cinco artistas que han dedicado sus letras a la lucha de las mujeres y la igualdad de género:

1. Mon Laferte

La cantante chilena es un ejemplo de feminismo y lucha por las mujeres con sus mensajes plasmados en sus canciones y redes sociales.

Laferte ha utilizado algunas de sus presentaciones en público para mandar un claro mensaje sobre el machismo que todavía existe en el mundo y en la industria musical. Así como lo hizo en Viña del Mar, donde subió al escenario a varias intérpretes chilenas declarando: “Como es difícil tener espacio en los escenarios para las mujeres, yo dije: voy a invitar a todas mis amigas poderosas que yo admiro”.

2. Mala Rodríguez

La cantante española de hip hop ha utilizado su estilo único para hablar por las mujeres, las desigualdades de género y la violencia a la que se encuentran expuestas por diferencias de etnia o raza. Un claro ejemplo se evidencia en su canción 'Gitana', donde Mala Rodríguez canta "No, ni una de nosotras, no, todas valientes (...) otra vez ¿Quién me protege?".

3. Ariana Grande

Grande es una de las compositoras más exitosas a nivel mundial por el movimiento creado gracias a sus reconocidas canciones. La cantante estadounidense ha aprovechado su poder en la música para mandar mensajes en contra del machismo y a favor del amor propio en las mujeres. Sus letras han sido utilizadas en diferentes protestas feministas; "Este es un pequeño paso para la mujer, pero un gran salto para las mujeres del mundo", dice la intérprete en su canción 'NASA'.

4. Dua Lipa

"Para mí, el feminismo no es odiar al hombre, es simplemente pensar que merecemos las mismas oportunidades", declaró Dua Lipa a la revista British Vogue. La intérprete de 24 años también es una artista feminista dedicada a luchar por la igualdad tanto en el ámbito musical como en el mundo en general. La cantante ha asistido a diferentes conferencias con sus declaraciones "para romper con las normas de género" en la sociedad.

"No me quedaré callada, porque permanecer en silencio es lo mismo que morir", canta la británica en su canción 'Swan Song'.

5. Billie Elish

Y por último, pero no menos importante, está una de las cantantes que actualmente es un fenómeno mundial: Billie Elish. Además de sus exitosas canciones, la intérprete de 18 años se ha destacado por su estilo único, relevante por su forma de vestir con prendas holgadas utilizadas para romper los estereotipos sexistas que definen lo que debe usar una mujer. "Dicen que un vestido ajustado es lo que te hace una puta", canta la compositora en su canción 'idontwannabeyouanymore'.

De igual forma, Elish envía mensajes sobre la posición actual de la mujer, donde ya no debe caracterizarse por ser una "chica buena", sino por ser lo que a ella le parezca.