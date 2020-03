Familia de colombianos está atrapada en Miami por sospecha de Coronavirus

La señora Alba Lucía Tabares Mejía viajó a Miami junto con su madre Dora Esther Mejía de Tabares, el objetivo era celebrar los 15 años de una de sus familiares por eso compraron también un crucero por el Caribe.

El paseo iba viento en popa hasta que llegaron nuevamente a las costas de la Florida, doña Dora Esther comenzó a toser y a presentar síntomas de gripa porque, según explica su familia, ella tiene una afección pulmonar por ser fumadora.

Las autoridades en Miami tras ver esta situación internaron en un hospital a madre e hija para descartar un posible contagio del coronavirus, Dora Esther quedó en observación por tener los síntomas pero a Alba Lucía le dieron salida.

Violencia en 2019 dejó más de 25.000 desplazados y 27.000 confinados: CICR

El Esmad tiene las puertas abiertas para que la ONU lo revise: Policía

Mientras todo esto sucedía las mujeres perdieron su vuelo de regreso a Colombia; y acá es donde viene la segunda parte de esta historia:

Alba Lucía tiene epilepsia y utiliza unos medicamentos específicos para controlar esta enfermedad, ella llevó lo justo para el viaje y en este momento se le están agotando.

“Ellas no pueden salir del país y lo que más nos incomoda es que allá no están teniendo en cuenta las enfermedades base que ellas tienen, por eso se le están acabando los medicamentos, es difícil conseguirlos allá porque no tienen la historia clínica y eso es muy controlado, nos preocupa porque si no los toma puede morir”, manifestó María Isabel Botero, hija de Alba Lucía y nieta de doña Dora Esther.

Caracol Radio se comunicó con la Cancillería donde ya están enterados del caso y se están llevando a cabo las gestiones para ayudar a esta familia.