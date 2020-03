El Esmad tiene las puertas abiertas para que la ONU lo revise: Policía

En medio de las críticas del Gobierno al informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el director de la Policía Nacional, el General Oscar Atehortua, señaló que la ONU no consultó a ningún miembro de la institución para desarrollar el documento en el que sugiere reformar el Esmad.

"Yo los invito para que vengan a la Policía. No hablaron con el Esmad, no hablaron con la Secretaría General, no hablaron con el Director General de la Policía. Dentro de lo que se ha establecido con Naciones Unidas es que tengan la interlocución directa con nosotros, actividad que no se presentó para llegar a hacer afirmaciones de este talante", aseveró Atehortua.

El General indicó que Naciones Unidas desconoce el avance de las investigaciones de la Policía por lo que invita a la organización a visitarlos y obtener toda la información respecto a las actuaciones del Esmad.

