Vamos hablar sobre los cuatro factores para analizar la competencia.

El análisis permanente de lo que hace su competencia es que usted no puede dar un paso sin mirar qué es lo que están haciendo los otros.

En este episodio vamos a concentrarnos en dos factores.

Factor uno: la doctrina ¿quiere saber quién es su competencia? Pues usted tiene que analizar a los líderes.

El segundo factor: es el tiempo ¿ en que está en este momento mi competencia? No necesariamente para que lo copie si no para que usted pueda encontrar las debilidades y

por ahí se mete, es que eso es lo estratégico.

Cómo llevar Acabo, cómo lograr que nuestras estrategias de mercadeo en mercadeo, publicidad, en emprendimiento en toda esta estrategia gerencial sean mucho más eficientes parado sobre el libro del arte de la guerra que escribió el maestro Sun Tzu en el siglo quinto más o menos a. C. digo más o menos porque pues a veces los tiempos y los calendarios cambian por temas políticos o religiosos y tal.

Episodio tres

El líder

Vamos hablar sobre uno de los elementos que nos plantea es un sub como fundamentales para poder entender lo que vamos hacer desde la estrategia y él le llama a los cuatro factores, estos cuatro factores los vamos a utilizar para poder analizar la competencia porque no tiene sentido que usted salga al mercado con un producto o un servicio y no sepa cuál es su competencia entonces aquí hay como cuatro elementos que vale la pena comenzar a analizar pero nuevamente como hablamos en el episodio anterior yo no sé exactamente qué tanto sabe usted o no de mercadeo, qué tantas definiciones tienen su cabeza, pues vamos hablar un poco de dos definiciones muy concretas o de una que tiene dos partes más bien que se llama competencia. Cuando uno habla de competencia puede pensar en muchas cosas, en un tema deportivo o definitivamente en temas de negocios y en este caso pues vamos hablar de negocios, para eso vamos a pensar pongámonos como en situación a través de la magia del podcast vamos a pensar que somos dos gerentes de una empresa que hace galletas y que estamos al frente de mí, vamos a lanzar una galleta que es de chocolate sin azúcar, qué maravilla, con linaza y quínoa. Ese es el producto que tenemos y con este que vamos a trabajar entonces yo tengo dos grandes tipos de competencia, primero hay una competencia a la que le vamos a llamar indirecta, la competencia indirecta digamos es la que está en una gran categoría que se llama galletería, ahí están metidas una gran cantidad de galletas Y eso digamos que hace que todos los productos que están dentro de esa galletería sean competencia, desde la galleta voy a hacer, hasta la galleta con chocolate con azúcar, hasta la galleta rellena o hasta la galleta lo que sea, todas las galletas ¿Listo?.

¿Por qué? Porque nuestro consumidor puede decir “yo quiero una galleta que sea de chocolate sin azúcar y que sea funcional por el tema de la linaza y de la quínoa, pero es que aquí al lado hay una galleta de chocolate con relleno de chocolate, con una capa chocolate, hoy me voy a dar un gustito” es una categoría que se llama indulgencia y “me voy a comprar una galleta que no es funcional que si tiene azúcar” y nos dejaron de lado nuestro producto no van a comprar nuestra galleta de chocolate con linaza y quínoa porque van a comprar una galleta llena de azúcar, es un consumidor que se fue por la competencia, no es mi competencia directa pero es mi competencia, entonces digamos que en ese caso en esa categoría grandísima están también y los dulces, volvemos al tema de las indulgencias entonces allí podríamos meter la chocolatinas los pasteles, los dulces en general ¿porque? Porque es que cuando yo voy a hacer el análisis, yo primero tengo que ver al frente de quien voy a estar parado, es decir con quien voy a competir y así yo venda una galleta que es con linaza y quínoa pues definitivamente el que vende la chocolatina pues me puede quitar el consumidor porque es lo que quieres darse un gustito, una inteligencia. Entonces primero, debo revisar mi competencia indirecta. Luego me meto en mi competencia directa entonces dentro de esta categoría grande que se llama galletería hay una mini categoría que se llama categoría funcional sin azúcar es decir galletas que traen algún elemento que permiten o que tengas más energía, o que tu digestión funcione mejor, o que te ayude para no sé cualquier cosa y que además no tiene azúcar, en esa categoría mi competencia es directa es ciento por ciento directa porque cuando llega el consumidor con una visión muy clara de que quiere darse un gusto pero hay que quedarse un gusto que no afecte la salud, pero que además le sirva para otra cosa además del gusto ese que está ahí al lado me puede quitar el cliente y allí pasó una cosa muy interesante y es que muchas veces estos consumidores llegan con su cumplas muy muy planeada y es cuando llegamos esta competencia directa se vuelve tan peligroso, cuando la compras un poco más impulsiva la competencia indirecta es la que es complicada.

Capítulos:

02:23 Ejemplo: Galletas

02:47 Competencia indirecta

04:20 Competencia directa

06:19 Análisis por competencia

07:13 Factor 1: La Doctrina

08:34 Líder impuesto

09:06 Líder natural

10:57 Lider carismático

11:29 Lider participativo

11:46 Líder liberal

12:39 Líder transfomacional

13:03 Líder burocrático

15:15 Identifica al líder

15:52 Factor 2: El tiempo

18:25 Resumen

19:52 Juan José Posada

