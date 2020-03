"No existe un proyecto de Reforma Pensional": MinTrabajo

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que no existe ningún proyecto de Reforma Pensional. Dijo que en una iniciativa se respetarán todos los derechos adquiridos de los trabajadores

Señaló, lo único que hay son borradores de lo que sería la iniciativa de reforma pensional. Pero un Proyecto de Ley sobre reforma pensional y laboral, si lo hay, lo concertará con empresarios, trabajadores y el Gobierno Nacional.

"Primero que todo no hay ningún proyecto de Ley, no lo conozco, no existe, pero habrá borradores", afirmó el ministro de Trabajo.

Afirmó, que hay instrucción clara del presidente de la República, Iván Duque, en el sentido de que se respetan los derechos de los trabajadores. Estos derechos implican las semanas de cotización, edad, porcentaje de cotización y eso no se toca.

Cabrera aclaró, que lo que sí se va a discutir, son los subsidios a las pensiones altas y que pasa con la competitividad entre los regímenes privados de pensiones y Colpensiones, que no se acabará, sino que será fortalecida.