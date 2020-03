Consejo de Estado no separó a Angélica Lozano de su curul

El Consejo de Estado negó separar de su cargo a la senadora por el Partido Alianza Verde mientras se resuelve una demanda de pérdida de investidura en su contra.

Un ciudadano pedía alejar a la congresista de su curul mientras se resolvía de fondo ese recurso

De acuerdo con la demanda Lozano violó el régimen de inhabilidades por estar casada con la alcaldesa Claudia López. Según el texto no se puede contraer matrimonio con un funcionario que ejerce autoridad civil o política.

El Consejo de Estado dijo que no hay un inminente riesgo que pueda afectar el interés público y que por eso no será apartada de la curul. De todas maneras, debe estudiar si Lozano incurrió o no en inhabilidad.

