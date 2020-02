Duque sobre corrupción: No tengo rabo de paja

“Que la tengan bien clara los corruptos: aquí hay un Presidente honesto y comprometido con la defensa de los principios; a mí no me intimida ningún corrupto, porque como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela”.

Así lo afirmó el presidente de la nación durante su intervención en el “Encuentro Empresarial y Gremial: Juntos Hacemos Empresa y Construimos País” en Medellín, donde enumeró algunos de los logros alcanzados en los 18 meses de su Gobierno para derrotar a los corruptos.

Duque resaltó que se sacó adelante la Ley que exige la rendición de cuentas y que aprobó la Ley a partir de la cual ya no existe casa por cárcel para la corrupción.

Además el presidente habló de La Ley que les exige a los funcionarios públicos compartir con la sociedad su declaración de renta, la Ley que obliga a hacer públicos los conflictos de interés y añadió que se está próximo a conciliar la Ley de pliegos tipo.

En otro aparte de su intervención, el mandatario puso de presente que su camino a la Presidencia de la República, estuvo marcada por una campaña decente, en la que primó el respeto a los otros aspirantes.

En el marco del evento, que promovió la proyección empresarial y el fortalecimiento de las políticas públicas para el desarrollo del sector privado, el presidente estuvo acompañado por el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín, Lina Vélez de Nicholls, y empresarios de diversos sectores de Antioquia.