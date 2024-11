¿Son las divisiones en organizaciones armadas un avance de la paz total?

En Hora20 una mirada a la situación de la paz total tras la aparente nueva ruptura de un grupo armado, esta vez el turno de las divisiones es para la Segunda Marquetalia. El análisis a lo que implican estas implosiones para la paz, de las formas para enfrentar a los armados a nivel militar y de los llamados que ahora hace Mordisco para sentarse a negociar. Por último, todo lo que pasó este lunes en la elección de nuevo magistrado a la Corte Constitucional.

Lo que dicen los panelistas

Para Gabriel Cifuentes, exsecretario de transparencia de la Presidencia, abogado, profesor universitario y columnista, la paz a cuentagotas es la antítesis de la idea de paz total, “ya no va a haber paz total, tal vez una paz parcial o precaria. En lo político hay un incumplimiento de las banderas de este Gobierno”. En cuanto a lo jurídico, dijo que no es claro cuál será el marco jurídico porque no hay ley de sometimiento y en misma bolsa no pueden estar todos, mientras que en lo práctico, señaló que hay que ser realistas y entender que ya entramos en año electoral.

Recordó que la solución del Gobierno ha sido el órgano de cierre, “ahí van a meter exparas y a cualquiera que haya empuñado un arma. El proceso de negociación está mediado realmente por el capítulo de justicia”.

Gabriel Silva, politólogo, exministro, exembajador en Estados Unidos y columnista en Cambio, planteó hay un total fracaso, “esta fragmentación es una victoria pírrica porque se pierde la unidad y se dispersa el reconocimiento político. Esto nos va a llevar a una proliferación territorial de organizaciones pequeñas”, además, planteó que se consolida el estatus político para mantener control territorial. Explicó que una norma clara para la efectividad militar es tener la definición del objetivo, “si el objetivo es fluido, impreciso, subjetivo y con fronteras en su composición, la posibilidad de generar operaciones que genere moral es inexistente”.

También recordó que el Presidente desde campaña desarrolló concepto de la paz en el que envió gente a las cárceles, “la Paz Total es ir sumando delincuentes, organizaciones y cubrirlas todas con un manto de impunidad; ahí pueden converger todas. El país se enfrenta a cambio total de estructura jurídica y social, eso es una constituyente por la puerta de atrás”.

Para Fabio Humar, abogado, especialista en derecho administrativo, penal y constitucional, los acuerdos a los que se llegue con nuevos grupos deben llevar a pensar qué tipo de implementaciones tienen en lo legal, “cada acuerdo de paz tiene implicaciones legales y hay todo un movimiento del aparato estatal que es peligroso”. Resaltó que sí es peligroso que haya nuevos grupos armados, “muchos se mueven por droga y narcotráfico, pero al expandirse y crear nuevos grupos, pueden volver las alianzas criminales que creíamos que ya habían pasado”.

De otro lado, dijo que la atomización de grupos generaría que el Estado tenga que ir a enfrentar a las nuevas disidencias con el peso de la ley, “¿cuál peso de la ley? Si piden abrir mesas de negociación, inmediatamente se suspende la aplicación del Estado de derecho”. Sobre otros efectos, dijo que se va creando un bulto de normas y si al final del gobierno tendremos más mesas, necesitaremos tantas leyes como sean necesarias para avanzar en esos procesos, “cada que nos sentamos a negociar, se pretende tener modificaciones legales y constitucionales”.

Por último, Lariza Pizano, periodista y columnista en El Espectador, comentó que lo que el Presidente buscó decir al afirmar que la división de armados era un avance de la paz, era que de alguna manera la división o las disidencias de las disidencias, genera alguna debilidad en la estructura de grupos armados, “esto evidencia que negociaciones y comunicaciones están fragmentadas. Hay complejidades ante la definición del rol de la Fuerza Pública, qué se va a hacer desde lo estratégico para enfrentar múltiples frentes”.

También manifestó que normalmente en las encuestas hay propensión por las salidas negociadas al conflicto, pero ahora hay confusión absoluta, “hay cantidad tal de negociaciones que lleva a que la opinión pública no sepa por dónde va este camino de construcción de paz dialogada”.