Comisionado de paz: No fue paro del Eln, fue una amenaza a la tranquilidad

El comisionado de paz, Miguel Ceballos, se refirió al paro armado de tres días que fue anunciado por el Eln y que tuvo varias acciones en diferentes zonas del país.

El alto funcionario aseguró que es notoria una división en el mando de este grupo criminal y su falta de voluntad de diálogo, además, criticó que mientras algunos sectores pidan oportunidad al gobierno para hablar de paz se sigan cometiendo acciones terroristas.

“Con estos actos, una facción del Eln lo que está mostrando es que no quiere la paz, ese grupo debe unificarse o desaparecer porque se muestra que no hay una unidad de mando y eso no ayuda”, aseguró Miguel Ceballos