Sam Smith le canta a los 'entusados' en el día de San Valentín

Para todos los que no tienen con quién pasar el día de San Valentín, aquellos con los corazones solitarios o posiblemente entusados, esta canción será la compañía perfecta.

Sam Smith vuelve a sorprender con un nuevo tema ‘To Die For’. Sencillo que llega en el momento menos esperado, pero que promete reconfortar a todos los que no celebran ‘el día del amor’.

Aunque la letra de la canción es un poco nostálgica, busca representar lo que esta fecha puede llegar a generar ¿Recuerdos, tristeza, miedo?

“Las parejas van tomadas de las manos a mi alrededor, todos están posando como en un cuadro, mientras mi mundo entero se derrumba, solo quiero a alguien por quién morir”, dice un fragmento de la canción.

Cabe recordar que el sencillo se titula con el mismo nombre de su próximo álbum, que se estrenará el primero de mayo del 2020.