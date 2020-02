La pesadilla del acoso escolar en Colombia

La ONG Internacional ‘Bullying Sin Fronteras’, realizó un estudio sobre el acoso escolar en Colombia, como resultado, entre el primero de octubre de 2017 y el primero de octubre de 2018 se registraron 2.981 casos graves de bullying.

José Fernando Mejía, director del programa ‘Aulas en Paz’, aseguró en entrevista para Caracol Radio, que el último estudio realizado por las pruebas SABER del 2014, concluyó que el 37% de los niños de quinto de primaria dijeron ser víctimas de acoso escolar y en noveno grado el 22% dijeron lo mismo.

Mejía explica que para que exista acoso escolar o bullying, este, debe ser repetitivo y no debe confundirse con una agresión.

“Es decir, el acoso escolar no es una agresión de un día, no es ‘montársela a alguien’ un día, no es decirle gordo, bobo, lo que sea, un solo día, eso está mal, es una agresión, hay que combatirlo, pero no es acoso escolar”, enfatizó.

Para muchos padres es muy difícil saber si sus hijos están involucrados en un caso de acoso escolar, sin embargo, el psicólogo estableció diferentes maneras en que se puede identificar el bullying.

Su hijo podría estar sufriendo de acoso escolar sí:

- Llega a casa golpeado o con algún tipo de daño en su atuendo o cosas personales

- Si su hijo pide dinero sin razón aparente

- Si tiene conductas fuera de lo normal como no querer ir al colegio, dejar de comer o comer mucho, dejar de dormir, o lo contrario, dormir en exceso, o estar triste sin razón alguna.

Para Mejía lo más importante es que los padres puedan guardar la calma ante cualquiera de estas situaciones y establecer un dialogo inmediato con el niño.

“Si su hijo está siendo agredido, cálmese, se activa un chip de defensa que es muy poderoso, pero hay que bajarle el volumen, porque eso nos lleva a hacer cosas que empeoran la situación. ¿Qué empeora la situación? Regañarlo, invitarlo a que se defienda agresivamente o ir y contactar al niño y amenazarlo directamente o hablar con la otra familia”, dijo Mejía.

El psicólogo José Fernando Mejía, enfatizó en que una de las primeras acciones para prevenir el acoso es enseñar a los niños a ser empáticos con el otro.

“Desde muy chiquitos los niños tienen que desarrollar empatía, tienen que conectarse con las emociones del otro, tienen que saber que, si hay otro sufriendo, él se tiene que sentir también mal”, aseguró.

Si su hijo o alguien que conoce está sufriendo acoso escolar usted puede:

- Establecer un dialogo inmediato con el niño o niña.

- Reconfortar a la persona, calmarla y asegurarle que se van a hacer correctivos.

- Hablar con el director de grupo del colegio o psicólogo.