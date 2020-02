Demanda contra reforma tributaria: La ley es desigual con pequeñas empresas

El senador Jorge Robledo demandó artículo de la nueva reforma tributaria porque es desigual con las pequeñas empresas.

De acuerdo con el senador del Polo democrático el artículo 240 que establece una tasa de un 31 por ciento para las empresas en general debe tumbarse y pedir al Congreso regular ese tributo.

Según Robledo, es inequitativo porque las pequeñas empresas no pueden pagar una tasa tan elevada.

Señaló que en todos los países esa tasa de tributación está regida según los contribuyentes y en Colombia no. Reiteró que no es lo mismo una multinacional o compañía grande que un pequeño empresario y que no es justo que los dos paguen la misma tasa.