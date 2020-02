Defensoría: Las IPS de Colombia tienen una sobre-ocupación del 144%

En el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo a cerca del Derecho a la Salud y el Monitoreo a los servicios de urgencia de IPS en Colombia, realizado precisamente sobre 153 hospitales y clínicas privadas y públicos del país. La entidad inicialmente señala que encontró una sobre-ocupación del 144% en promedio.

El documento revela que los hospitales y clínicas de mediana complejidad con un 48,6% son los más visitados por pacientes que buscan una atención en urgencias; seguidos por los de alta complejidad con un 37,5%.

“Vale la pena decirles a los colombianos que no toda molestia amerita una visita a urgencias. También el llamado es para las IPS a que tengan mayor cobertura y más talento humano. Pues este informe también permite identificar agresiones en contra del personal médico.”, enfatizó el Defensor del Pueblo Carlos Negret.

En cuanto a los motivos por los que se acude al servicio de urgencias, la Defensoría encontró que el 92,8% son de tipo general y sólo el 7,2% son pediátricas, psiquiátricas y embarazos. Siendo el centro del país, Atlántica, Occidental y Pacífica; las que cuentan con el mayor número de usuarios.

También se encontró que el 83,3% de los pacientes que acuden a la sala de urgencias cargan el servicio a su EPS a la cual se encuentran afiliados, y el 11,9% manifestaron que no cuentan con seguridad social.

Tiempos en la prestación del servicio

- Según la Defensoría del Pueblo la demora en el primer filtro que tiene una sala de urgencias, el Triage, es entre 1 minuto y 9 horas.

- Para una consulta, el rango de espera está entre 0 minutos a 2 horas.

- En la sala de observación el promedio es de un día, sin embargo, el rango está entre 0 minutos y 15 días.

- Para la entrega de resultados de laboratorio el promedio es de 2 horas y el rango de 0 minutos y 3 días.

- La entrega de medicamentos, el promedio es de 1.5 horas.

“Los hospitales y las clínicas deberían dependiendo la complejidad de la patología, explicarle al usuario si puede ser atendido o no inmediatamente. No se pueden demorar en los exámenes de laboratorio o de una radiografía 3 días. Adicionalmente denunciamos que las Clínicas Laura Daniela y Valledupar y la de Imbanaco en Cali no permitieron el acceso de los funcionarios que estaban realizando el trabajo”, aseguró Negret.

Otra revelación que hace el funcionario es que de las tecnologías y aparatos que deben tener los servicios de urgencias. El 80% de los 153 hospitales y clínicas cumplen con la dotación; es decir casi 30 clínicas no tienen el material mínimo para atender a la población que llega para ese servicio.