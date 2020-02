Paciente con trasplante de riñón no recibe medicina hace 5 meses

La historia que tantos colombianos padecen a diario la vive ahora María Nohelia Osorio Montes, afiliada a la EPS Medimás que vive en el municipio de Marquetalia al oriente de Caldas, y quien lleva ya 5 meses sin recibir un fármaco llamado Tacrolimus Prograf de 5 miligramos, que es indispensable para el tratamiento por el trasplante de riñón al que fue sometida hace varios años.

Señala que necesita 2 cápsulas al día, pero que al no recibir puntualmente los medicamentos solo podía tomar una cada 5 días hasta que se le acabaron, y que gracias a la generosidad de la gente que se ha enterado de su caso pudo conseguir 2 cajas con un amigo de una familiar suya en Bogotá, pero que obviamente no es suficiente para cubrir sus necesidades.

Lea También: Incendio en el corregimiento de San Félix al norte de Caldas

“ No he logrado que me den la medicación como debe ser ni poniendo tutela o con acciones de desacato. En Medimás me han mandado a varias farmacias pero siempre recibo como respuesta que en ese lugar no me pueden dar los remedios o que no los hay, por lo cual decidí no buscar más porque solo me suponía una pérdida de tiempo y dinero en los desplazamientos.”

Con las citas dice que también ha tenido muchos inconvenientes porque en varias IPS donde tiene el control programado, la llaman a última hora para decirle que se cancela porque ya no existe convenio con Medimás.

Es por esto que aún con la fe intacta manifiesta que solo espera que la revisión por parte de un especialista, que pudo conseguir para el próximo 13 de febrero en Armenia, finalmente sí se lleve a cabo.

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíosCaracolCaldas, en Twitter @CaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.