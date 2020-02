Camilo Villegas, segundo del Country Club Championship a falta de una ronda

El golfista colombiano Camilo Villegas llegará a la ronda final en el segundo puesto del Country Club de Bogotá Championship detrás del estadounidense John VanDerLaan a tres golpes en el único certamen del Korn Ferry Tour que se juega en el continente del 6 al 9 de febrero.

Villegas entregó este sábado una tarjeta de 69 golpes, dos bajo par, para empatar ahora el segundo lugar de la competición con el estadounidense John Chin. Por su parte, el líder VanDerLaan firmó su segundo 66 de la semana para escalar a la punta del campeonato del Korn Ferry Tour.

“Fue un día de mucha paciencia. No arranqué muy bien en el uno pero eso no me sacó de concentración. Para la vuelta empezó a llover y eso cambia las condiciones. Los greens se ponen algo blandos y en un campo como este hay que saber dónde atacar y dónde no hacerlo”, sostuvo Villegas, quien esta semana tiene a su hermano Manuel como caddie.