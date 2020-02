Johan Carbonero: “Las cuentas de nosotros es ganar, no depender de nadie”

Un difícil rival tendrá la Selección Colombia en la segunda fecha de la fase final del Torneo Preolímpico. Se trata de la Selección Argentina quien es uno de los rivales directos para clasificar a Tokio 2020. Sobre este partido habló Johan Carbonero, jugador del Once Caldas a servicio de la Selección Nacional.

El extremo fue certero al decir que la Sub 23 no hace más cuentas que la de ganar para clasificar “La cuenta de nosotros es ganar, no depender de nadie sino de nosotros mismos. Además el deportista dijo que el equipo quería ganar ante Brasil pero se sienten tranquilos con el resultado “debemos revalidarlo contra Argentina”.

Uno de los jugadores destacados del combinado nacional en el partido contra Brasil fue Willer Ditta. El jugador del Junior aceptó que ese encuentro significó un alto desgaste físico y mental, pero el equipo ya está descansado “, yo creo que la mentalidad que tenemos y las ganas de salir a cumplir el sueño hacen que la fatiga quede en un segundo plano”.