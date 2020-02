Cierran temporalmente Droguería Cruz Verde en Chocó

Luego de una inspección realizada por la Secretaría de Salud Departamental a la Droguería Cruz Verde en Quibdó. La entidad cerró temporalmente el local tras encontrar irregularidades en el manejo de los medicamentos.

“La Secretaria de Salud encontró que los medicamentos no se entregan a tiempo, que los productos no están bien almacenados, pues estaban tirados en el piso, no tienen programa de farmacovigilancia, no cuentan un área para recibir los productos y el lugar es muy pequeño para responder a la demanda de usuarios que tiene diariamente”, reveló la entidad.

Frente a esto cerró el local temporalmente, ya que está representando un riesgo para los pacientes.