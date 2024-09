Contraloría en Quindío realiza mediación para el pago de las deudas de EPS

Armenia

La contralora departamental y presidenta de la Comisión Regional de Moralización, Claudia Cardona evidenció el complejo panorama que viven los hospitales debido a la falta de los pagos de las deudas de las EPS.

Resaltó que establecen la mediación para lograr las conciliaciones que permitan solventar las dificultades financieras de las instituciones de salud.

“La dinámica de la gestión pública tiene que revisarse en todos los aspectos y obviamente hemos querido intervenir en el sector salud tema preocupante para el departamento y para todo el país en ese entendido y en esa intención de ayudar a mejorar el tema de la problemática de la salud hemos estado haciendo reuniones conjuntas con todas las entidades de salud que están debiendo dinero no solamente al Hospital Misericordia sino a todos los hospitales del departamento”, sostuvo.

Reconoció que mientras unas EPS han sido receptivas al proceso, otras no tanto por lo que intensifican las labores de gestión para no bajar la guardia.

“Hemos estado reunidos con ellos tratando de hacer conciliaciones efectivas para que les puedan pagar para que puedan abonar a la deuda y aunque se han hecho algunas ha sido muy receptivas otras no tanto y estamos precisamente en esa tarea de no bajar la guardia, sino de estar llamando, tocando puertas para efectos de que logremos que se consolide el pago de estas deudas evidentemente nosotros como órganos de control fiscal en este momento tenemos una coadyuvancia”, indicó.

“La dinámica es la misma en cualquier hospital independientemente del tamaño, pero que además se convierte en un tema de no pago a los empleados de no pago a los médicos, ellos también empiezan a dejar de prestar el servicio de una comunidad sin servicios hasta de nivel 1 porque no solamente estamos hablando de alta complejidad. Estamos hablando de todos los niveles y se vuelve un tema incluso hasta de sacarlo pública porque hay temas que ya repercuten en esos aspectos”, sostuvo.

Advirtió que son diferentes las entidades que hacen parte de las intervenciones como la Procuraduría con el fin de que las problemáticas no sean aún más graves.

Puntualmente se refirió a la carta que fue dirigida a la contraloría por parte del agente interventor del hospital La Misericordia de Calarcá están trabajando para lograr los pagos oportunos.

“Está la Fiscalía entendiendo que es una dinámica que se tiene que mejorar porque las dificultades en el sector salud se pueden volver mucho más graves entonces se tiene que resolver las deben de tener el dinero a ellos les pagan y tienen que ser razonables y ajustar rápidamente el ejercicio de pago oportuno para efectos de que los hospitales puedan tener efectivo caja y puedan brindar su servicio tranquilamente y de una manera oportuna de calidad”, puntualizó.

Especificó que la falta de flujo de recursos pone en riesgo la adecuada prestación de los servicios de salud por eso continuarán realizando el seguimiento respectivo a dicha problemática.