“Peinadas con pedagogía” Le dicen a uribista que atacó a Petro por viaje

El senador, Gustavo Petro, fue blanco de críticas una vez más, por parte de una usuaria de Twitter, quien lo calificó como demagogo por una foto en la que, al parecer, aparece en un parque de Disney.

“Demagogia en su máxima expresión, alias @petrogustavo tomándose fotos en Disneyland. Sus defensores, que ni siquiera salen del país, dirán que es #fakenews”, escribió la usuaria.

Ante esto, el senador le respondió que eso no era demagogia, simplemente un deseo que le cumplía a su hija Antonella.

“Con respeto querida Carolina, demagogia no significa eso que muestra, demagogia es etimológicamente dirigir el pueblo con el miedo, los prejuicios, las falsas promesas. Lo que muestra simplemente es el deseo de mi hija Antonella que cumplo, aunque acepto, no me gustó el lugar”, escribió Gustavo Petro.

Los seguidores del político también defendieron el viaje que se dio el senador, asegurando que los opositores “no pueden ver a Petro disfrutando con su familia”, “Él puede viajar a donde quiera” o “peinada con pedagogía”.