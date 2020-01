Conozca todos los nominados al Oscar 2020

Los nominados al Oscar a ‘Mejor actor’ son: Antonio Banderas, (Dolor y gloria), Adam Driver, (Marriage Story) (Historia de un matrimonio), Joaquin Phoenix, (Joker), Jonathan Pryce, (The Two Popes) (Los dos papas) y Leonardo DiCaprio, (Once Upon A Time In... Hollywood).

Los nominados al Oscar a ‘Mejor actriz’ son: Cynthia Erivo, (Harriet), Scarlett Johansson, (Historia de un matrimonio), Saoirse Ronan, Little Women (Mujercitas), Charlize Theron, Bombshell (El escándalo) y Renée Zellweger, (Judy).





Los nominados al Oscar a mejor actor de reparto son: Tom Hanks ("Un buen día en el vecindario"), Anthony Hopkins ("Los dos papas"), Al Pacino, Joe Pesci (ambos por "El irlandés") y Brad Pitt, "Había una vez en Hollywood".

Las nominadas al Oscar a mejor actriz de reparto son: Kathy Bates ("El caso de Richard Jewell"), Laura Dern ("El matrimonio"), Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Mujercitas") y Margot Robbie ("El escándalo")

Los nominados al Oscar a ‘Mejor película’ son: ‘Ford v Ferrari’, ‘The Irishman’, ‘1917’, ‘Marriage Story’, ‘Jojo Rabbit’, ‘Mujercitas’, ‘Once Upon A Time In... Hollywood’, ‘Joker’ y ‘Parasite’.

Los nominados al Oscar a ‘Mejor dirección’ son: Martin Scorsese, The Irishman ("El irlandés"), Quentin Tarantino, Once Upon A Time In... Hollywood ("Érase una vez en Hollywood"), Bong Joon Ho, Parasite ("Parásito"), Sam Mendes, (1917), Todd Phillips, (Joker).

Los nominados al Oscar a ‘Mejor corto de acción’ son: ‘Brotherhood’, ‘Nefta Football Club’, ‘The neighbors' window’, ‘Saria’ y ‘A sister’.

Los nominados al Oscar a ‘Mejor corto animado’ son: ‘Dcera (Daughter)’, ‘Hair Love’, ‘Kitbull’, ‘Memorable’ y ‘Sister’.

Los nominados al Oscar a ‘Mejor vestuario’ son: ‘Irishman’, ‘Jojo Rabbit’, ‘Joker’, ‘Little Women’ y ‘Once Upon A Time In... Hollywood’.

Los nominados al Oscar a ‘Mejor banda sonora’ son: ‘Joker’, ‘Mujercitas’, ‘Marriage Story’, ‘1917’ y ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’.

Los nominados al Oscar a ‘Mejor edición de sonido’ son: ‘Ford v Ferrari’, ‘Joker’, ‘1917’, ‘Once Upon A Time In... Hollywood’ y ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’.

Los nominados al Oscar a ‘Mejor mezcla de sonido’ son: ‘Ad Astra’, ‘Ford v Ferrari’, ‘Joker’, ‘1917’, ‘Once Upon A Time In... Hollywood’.