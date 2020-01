Cambio Radical seguirá siendo partido independiente de Duque

El presidente Iván Duque no hizo la invitación a Cambio Radical para conformar la coalición de Gobierno. Así lo confirmó el senador Rodrigo Lara, quien al término de un encuentro con el mandatario contó que Cambio Radical seguirá siendo un partido independiente.

“Aquí no se tocó de ninguna manera temas precisos, ni puntuales como los que se especulan. Nosotros hablamos de esta agenda legislativa y de los temas que nos unen", dijo Lara.

Sin embargo, la agenda legislativa sí estuvo sobre la mesa y el presidente Duque pidió respaldo para lo que será este 2020. Lara indicó que el partido apoyará lo que sea benéfico para el país.

“No se habló de un ministerio en particular, no se habló de una cartera en particular, no se habló de un sector específico. No se habló de un nombre para un ministerio. Se los digo con absoluta sinceridad, no se tocó un tema de esa puntualidad. Nosotros creemos que, si hay puentes, podemos seguir trabajando conjuntamente", relató Lara.

Lo que sí pidió Cambio Radical al Gobierno fue su respaldo a las iniciativas que están en trámite y otras que se presentarán después de marzo.

Por esa razón Lara, dijo que se está trabajando y que se están tendiendo puentes para un entendimiento político por lo que no se descarta que más adelante la colectividad sea de Gobierno.

“Esa posibilidad por supuesto que está abierta, siempre y cuando existan esos consensos”, dijo el senador.

Aunque, Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio, estaba invitado finalmente no asistió y fueron al encuentro los senadores Richard Aguilar, Rodrigo Lara y Antonio Zabaraín. En representación de la bancada de la Cámara acudieron Carlos Cuenca, Jaime Rodríguez y Julio César Triana.