Las húmedas fotos con las que Selena Gómez presentó 'Rare'

Tras cerca de cuatro años de ausencia, Selena Gómez, una de las artistas con mayor fuerza en el mercado, regresa a la batalla con su nuevo álbum denominado 'Rare'. Este nuevo está compuesto por 13 canciones incluida 'Lose You to Love Me', la cual se asoció con el paso de Justin Bieber en la vida de la artista.

A pocos días del lanzamiento, Gómez aprovechó sus redes sociales para dar a conocer algunas postales relacionada a esta nueva producción musical. Eso sí, el concepto manejó mucha agua y brillo.

Si bien 'Rare' podría considerarse el siguiente paso a 'Revival', la artista a optado por conservar su estilo con dance pop y toques de R&B.

A través de Youtube, la cantante dará a conocer el video oficial de la canción 'Rare', que da nombre el álbum hacía las 12:00 m de este viernes 10 de enero.