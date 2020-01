Presley y Bowie, dos leyendas de la música que nacieron un 8 de enero

Elvis Presley y David Bowie son dos de los artistas más importantes en la historia por su inmenso legado a la música. El primero nació un 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississipi, Estados Unidos. Mientras tanto, el mismo día pero en 1947 en Londres, Inglaterra lo hizo Bowie.

Sin embargo, lo que muy pocos saben es que Bowie se inició en la música gracias al talento de Presley en el escenario. En alguna oportunidad contó que encontró a su primo bailando ‘Hound Dog’, uno de los temas insignia del llamado ‘Rey del Rock N’ Roll’ y esto lo inspiró a terminar incursionando en el campo musical.

En el futuro, ambos se conocieron en medio de las grabaciones del disco ‘Station To Station’ de Bowie, que salió a la venta en enero de 1976 y llegaron a grabar un tema juntos que nunca fue publicado.

Más tarde, ambos se intentarían reunir para conseguirlo, pero todo fue inútil, ya que Presley falleció en 1977 a los 42 años.

Sin duda, la música fue una de las tantas cosas que unió a este par de artistas. Estos son algunos de sus temas más importantes, para aquellos que deseen conocer acerca de su trabajo:

Elvis Presley: Can't help falling in love, Hound Dog, Jailhouse Rock, Heartbreak Hotel y Suspicious Minds

David Bowie: Space Oddity, Starman, Changes, Ziggy Stardust, Fame y Let's Dance.