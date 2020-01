Presidente del Congreso ‘raja’ varios ministros y pide cambios urgentes

Desde hace varios días se viene oyendo que en este mes de enero podrían presentarse varios cambios ministeriales aunque solamente se trate un sonajero que no ha sido confirmado por el Gobierno.

En medio de esta expectativa por el inicio del nuevo año y los posibles cambios, el presidente del Congreso Lidio García, aseguró que muchos ministros se “rajaron” en sus gestiones y que debe haber relevos urgentemente.

“El presidente a su modo de ver y entender decidirá de manera autónoma a quien tiene que cambiar y quienes deben continuar, perorealmente hay algunos que no pasaron la prueba y deben hacerse a un lado e irse a un escenario distinto”, indicó.

Sin embargo García, no se atrevió a dar nombres de los funcionarios que, para él, no han cumplido a cabalidad con las funciones asignadas. “Hace algunos meses me preguntaronquienes son los ministros buenos, y dije: si digo quienes son los buenos, van a saber quiénes son los malos, entonces mejor no digo nada”.

Distintos sectores políticos han pedido representación política aunque, por ahora, el Gobierno se ha mantenido en que no cambiará su manera de relacionarse con el Congreso.

Recientemente salió del ministerio de salud Juan Pablo Uribe, quien tomó la decisión de retirarse después de una conversación con el presidente Duque, y se rumora que allí podría llegar la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.