Duván Zapata: "Falta poco para mi regreso. Estoy mejor"

Duván Zapata continúa trabajando en la fase final de su recuperación y está próximo su regreso a las canchas, el atacante caucano habló de su estado físico con el canal oficial del Atalanta, donde aseguró que "falta un poco" para que pueda volver y explicó que ya se encuentra "mucho mejor".

"Todavía me falta un poco para mi regreso. Estoy mucho mejor y estoy entrenando solo. Estoy tratando de aprovechar estos días para volver al equipo y no perderme más partidos. Echo mucho de menos jugar. Espero que el año que viene sea mejor que el final de este", comentó el delantero.

Zapata, fuera de las canchas desde el pasado 12 de octubre, explicó sobre sus más de dos meses de ausencia. "Los extrañé mucho. Estaba ansioso mientras veía los partidos, ya que no estaba allí y no podía hacer nada. Fue difícil para mí ver algunos juegos. Me sentí mal a veces".

Duván Zapata podría reaparecer con el Atalanta en el primer partido del 2020

¡Una fiesta! La celebración del Atalanta en el camerino tras paso a octavos

Y al respecto agregó: "No puedo esperar para volver y empezar a jugar de nuevo. Creo que este deseo desaparecerá cuando esté en el campo y esta pesadilla haya terminado. Estoy trabajando para volver más fuerte que antes".

Zapata recordó como vivió el partido con el que Atalanta avanzó por primera vez en su historia a los octavos de final de la Champions y se mostró optimista para el duelo de la próxima instancia.

"Estaba en un restaurante en Sevilla y llevé el iPad para ver el partido. Lo celebré y todos me miraron preguntándome qué pasaba. No entendieron nada, esa era mi forma de celebrar. Lo muchachos hicieron algo extraordinario. Creo que podemos tener nuestra oportunidad contra Valencia. Ahora nos centraremos este mes en la liga y luego pensaremos en la Champions".